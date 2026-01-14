Рио де Жанейро – Организаторите на най-голямото безплатно шоу на плажа Копакабана обявиха, че се стремят да доведат поп звездата Britney Spears в Бразилия. На въпрос относно слуховете, че 44-годишната певица обмисля участие на емблематичния плаж, те отговориха лаконично: „Вярваме, че това е възможно“.
За Spears това би означавало завръщане на сцената на живо след почти пет години. Последният ѝ концерт беше по време на турнето Piece of Me, което приключи през 2018 г.
Ако идеята се осъществи, звездата ще последва стъпките на други международни поп икони, които в последните години привлякоха милиони посетители в Рио. През 2024 г. Madonna изнесе концерт пред близо 1,6 милиона души, като събитието донесе на местната икономика над 60 милиона щатски долара. След нея, през 2025 г., Lady Gaga представи двучасово шоу пред рекордна публика от около 2,5 милиона души. Концертът на Gaga бе финансиран от градските власти с цел стимулиране на туризма и местната икономика, като се съобщава, че около половин милион туристи посетиха Рио специално за събитието. Това беше и най-големият концерт в кариерата ѝ, както и първото ѝ участие в Бразилия от 2012 г. насам.
Предстоящото участие на Britney Spears на Копакабана може да се превърне в едно от най-значимите музикални събития в историята на града, съчетавайки поп културата с икономическо въздействие и туристическо оживление.