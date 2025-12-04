Социалните мрежи в последните дни се разтресоха от слухове за романтична връзка между Симона Загорова и Орлин Софрониев, участници в популярното риалити шоу „Ергенът: Любов в рая“. В центъра на спекулациите бе публикувана снимка, на която двамата седят на живописен плаж, а Орлин нежно прегръща певицата през кръста.
В действителност обаче двамата са добри приятели, като връзката им не надхвърля това. Любопитен факт е, че общата им песен от 2022 г. носи заглавието „Влюбени“. Песента се превърна в истински хит онлайн, след като участието на Орлин в „Ергенът“ предизвика нов интерес към музикалния канал на Симона във Фейсбук и впоследствие в YouTube. Много бързо парчето стана вайръл, събирайки стотици хиляди гледания, споделяния и коментари.
Интересно е, че в дуета Орлин участва под артистичното име Орлин Анроу. Феновете оцениха съвместното изпълнение високо. „Орлин е много приятен млад мъж, явно и талантлив! За Симона няма какво да кажа, освен че има класа и талантът ѝ е известен отдавна! Сладури!“, коментира възторжена почитателка. Друг потребител допълва: „Страхотен дует. Орлин е прекрасен млад мъж. Симона е наследила таланта от родителите си. Смело напред, невероятни сте.“
В шоуто „Ергенът“ Орлин впечатли не само с музикалните си способности, но и с личността си. Синът на дългогодишния кмет на Монтана, Златко Живков, показа интелигентност, чувство за хумор и джентълменска чест, противно на очакванията на някои участници, които го мислеха за разглезен кметски син. Преди старта на шоуто Орлин сподели, че досега не се е влюбвал истински и иска бъдещата му партньорка да го оцени като човек, а не заради семейния му произход.
В хода на предаването красивата хореографка Натали бързо привлече вниманието му. Въпреки че отношенията ѝ с други участници предизвикаха напрежение, Орлин открито изрази симпатиите си, докато емоционалният му срив показа чувствителността и принципността му. Пред камерите той заяви, че иска яснота относно намеренията на Натали и предпочита откровеността пред заблуждаващи ситуации.
Музикалният потенциал на Орлин се потвърждава и в съвместната работа със Симона – тя е автор на текста и музиката на „Влюбени“, а аранжиментът е на него. Шоуто „Ергенът“ вероятно ще даде допълнителен тласък на кариерата му, като показва, че младият музикант може да се изявява до утвърден изпълнител на попфолк сцената.
В крайна сметка слуховете за романтична връзка между Симона и Орлин остават недоказани, а зрителите и феновете на двамата могат да се наслаждават както на музикалното им партньорство, така и на интригите от „Ергенът“.