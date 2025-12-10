Музикалната индустрия изпраща една от най-динамичните си години с категоричен победител: съвместният хит на ROSÉ и Bruno Mars – „APT“, който се наложи като едно от най-ярките културни събития на 2025 г. Песента не само оглави годишните класации на Apple Music като най-стриймваното парче в световен мащаб, но успя да постигне забележителен успех и в други ключови платформи.
Според обобщените данни „APT“ е най-разпознаваемата песен в Shazam, най-въртяната в световния радио ефир и едновременно с това – песента с най-много прочитания на текста ѝ за годината. Този многопластов успех утвърждава дуета на ROSÉ и Bruno Mars като едно от най-влиятелните музикални събития на последните месеци.
„За нас е чест да откроим някои от артистите, които са оказали най-голямо влияние през изминалата година“, заяви изпълнителният музикален редактор на Variety, Джем Асвод. „Тази година сред тях е и Rosé – за нейния хитов албум и за впечатляващия ѝ сингъл с Bruno Mars, ‘APT’.“
Успехите на „APT“ ще бъдат отбелязани и в специалната ретроспективна рубрика на Variety, както онлайн, така и в печатното издание на списанието. Публикациите ще направят поглед назад към музикалната година и ще отдадат заслужено признание на авторите на песни, продуцентите, издателите, мениджърите и ръководителите, участвали в създаването на 25-те най-слушани песни, измерени от класациите на Billboard и Luminate.
Годината на ROSÉ е белязана не само от победите в класациите. Grammy Museum обяви, че с вълнение приветства изпълнителката – трикратно номинирана за наградите Grammy 2026 – в камерната зала „Clive Davis“, която разполага с 200 места. Специалното събитие ще бъде посветено на нейния творчески процес, на дебютния ѝ солов албум и, разбира се, на номинирания за „Песен на годината“, „Запис на годината“ и „Най-добро поп дуо/групово изпълнение“ сингъл „APT“. Публиката ще има възможност да се наслади и на ексклузивно изпълнение на живо.