Папи Ханс представя новия си сингъл „Умирам да живея“–парче, което само часове след появата си в социалните мрежи набра впечатляваща скорост и вече се очертава като следващия голям хит на изпълнителя.
Това е вторият сингъл от предстоящия албум „Слънцето“ – проектът, за който Папи обещава, че „ще събуди дори мъртвите, за да танцуват“.
След серията балади, „Умирам да живея“ отбелязва завръщането му към по-жизнерадостното и игриво звучене. Парчето е подправено с леко ретро, почти съветски привкус — едно намигване към времената, в които музиката не само се слушаше, а се усещаше по тялото. Въпреки необичайния стил, песента звучи изненадващо модерно и заразително.
Още в първите секунди на видеото зрителите виждат картата „Глупакът“ от Таро — символ на ново начало, скок в неизвестното и чисто любопитство към живота. Това е логично продължение на „Невинна“, където се появи „Кулата“. Все повече фенове предполагат, че всяка песен в „Слънцето“ ще бъде обвързана с отделна карта — и че албумът постепенно разгръща собствен мистичен език.
Междувременно големият концерт на Папи Ханс на 30 май в Арена 8888 София продължава да се движи към разпродаване месеци преди датата — ясен знак, че новата ера на артиста намира публика, която расте заедно с него и очаква всяка следваща стъпка.
Премиерата на “Умирам да живея” е днес в YouTube канала на Папи Ханс, както и в българския телевизионен и радио ефир. Песента ще бъде достъпна във всички стрийминг платформи от следващите дни.