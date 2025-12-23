Една от най-емблематичните рок групи в историята – британската легенда „Куин“ – отново изненадва почитателите си с музикално откритие от дълбоките си архиви. Китаристът на формацията Брайън Мей официално потвърди, че групата ще издаде досега неиздавана, т.нар. „изгубена“ коледна песен, записана още през 1974 година.
Парчетo носи заглавието Not for Sale (Polar Bear) и е създадено по време на работата по втория студиен албум на „Куин“ – Queen II. Въпреки че е записано в същия творчески период, песента не е включена в окончателния траклист на албума и в продължение на десетилетия остава извън полезрението на широката публика.
Според изданието Far Out Magazine композицията буквално е „събирала прах“ в архивите на групата. Това ще се промени съвсем скоро – Not for Sale (Polar Bear) ще бъде официално издадена като част от предстоящото преиздаване на Queen II, планирано за 2026 година. Още преди това обаче песента ще има своята радиопремиера: на 22 декември тя ще прозвучи за първи път в ефира на британската рок радиостанция Planet Rock.
В официално изявление Брайън Мей уточнява, че част от феновете вероятно са чували пиратска версия на композицията, изпълнявана от „Смайл“ – групата, която предхожда създаването на „Куин“. По думите му обаче това е напълно различен запис.
„Това е песен, която е изминала дълъг път и, доколкото знам, никой досега не е чувал тази версия“, подчертава Мей.
Китаристът допълва, че работата по архива на Queen II продължава активно, а включването на песента в специалното издание на Planet Rock има ясна цел – обратната връзка от слушателите.
„Искам да знам какво мислят хората за нея. Надявам се всички да имат прекрасна Коледа и чудесна Нова година“, споделя музикантът.
Към момента все още няма обявена конкретна дата за преиздаването на Queen II, но новината за Not for Sale (Polar Bear) със сигурност добавя още вълнение към празничния сезон и доказва, че наследството на „Куин“ продължава да разкрива нови, неочаквани страни – дори половин век по-късно.