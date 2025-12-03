Българската поп музика посреща нов, ярък и зареден с енергия проект – „DIVA x2“. Мария Илиева и Прея обединяват два от най-силните женски гласове у нас в неочакван и горещ дует, който още с премиерата си привлече вниманието на фенове и медии.
Дълго пазеният в тайна проект направи своята видео премиера днес в YouTube каналите на двете изпълнителки и вече се върти по всички музикални медии в страната. Парчето ще бъде достъпно в стрийминг платформите от четвъртък, 4 декември.
„DIVA x2“ е третият съвместен авторски проект на Мария Илиева и Прея след успешните „100 причини“ и „СуперЖена“. В създаването му се включва и международен екип – Rasmus Palmgren, Nermin Harambasic и Dexter, а аранжиментът е дело на доказания хитмейкър Денис Попстоев.
Клипът към песента впечатлява с дръзка визия и характерна естетика. Режисьор е Валери Милев, който още веднъж демонстрира неподражаем стил и усет към зрелищния образ. Стилистът Боян Кузески, гримьорът Елиза Попова и коафьорът Цветомир Петков от салон „Георги Петков“ изграждат модерната и силна визия на двете изпълнителки, които в кадър изглеждат повече от впечатляващо.
С този проект Мария Илиева отбелязва и важен момент в своята кариера – „DIVA x2“ е първият ѝ дуетен видеосингъл с жена. Песента финализира цикъла от силни, позитивни послания, които певицата отправи през годината – за вярата в себе си, силата на духа, женската подкрепа и значението на единството.
„Голямо удоволствие е да се работи с Прея, благодаря ѝ, че сподели впечатляващия си талант с мен,“ споделя Мария Илиева. „Много вярвам в DIVA x2 и съм сигурна, че хората ще я обикнат!“
От своя страна Прея определя проекта като сбъдната мечта: „Смело мога да кажа, че този проект е една моя сбъдната дългогодишна мечта. Много съм щастлива, че с Мария реализирахме този проект и се надявам силно да вдъхнови всички Диви по пътя си.“
„DIVA x2“ вече дава заявка да се превърне в един от най-коментираните и слушани проекти на сезона – с мощни вокали, модерно звучене и послание, което достига до всяка силна и уверена жена.