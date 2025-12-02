Само няколко дни след като разкри публично, че е бременна за трети път, Лора Караджова стана майка на момченце, което получи името Никола. Радостната новина идва изненадващо скоро след признанието ѝ, тъй като певицата до последно предпочете да пази в тайна поредното попълнение в голямото си семейство.
Никола е вторият син на Караджова и нейния годеник Марсел Рохас. Двамата вече имат момченце – Матео, а изпълнителката е и майка на дъщеря си Алиса от предишната си връзка с Валентин Славов. Така семейството на певицата става все по-голямо, а новината за раждането беше посрещната с вълнение от последователите ѝ в социалните мрежи.
Събитието бе обявено лично от Лора чрез публикация в Instagram. Тя сподели снимка на новороденото, като дискретно скри личицето му с емотикон – жест, който често използват популярните личности, за да запазят личното пространство на децата си. Към кадъра певицата добави и закачлив текст: „Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл, мъничък Никола. Мама скоро ще те води в мола. Но до тогава много трябва да ядеш. И не много да ревеш!“
Разкритието за третата ѝ бременност Лора направи преди броени дни в TikTok, докато участваше във видео, рекламиращо фирма за съхранение на стволови клетки. Въпреки че е публична личност, певицата този път предпочете да не афишира очакването си, показвайки бременността едва непосредствено преди раждането.
Появата на Никола сякаш бележи нов етап за Лора Караджова – както в личния ѝ живот, така и в публичния. Макар и дискретно, тя продължава да споделя най-важните моменти със своите фенове, като запазва внимателния баланс между личното щастие и публичния интерес.