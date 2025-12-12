Лъчо от СкандаУ и музикалният продуцент Светлин Къслев обединиха творческа енергия в новия сингъл „Безцветни очи“ – композиция, която улавя деликатната болка от несбъднатите очаквания в любовта и спомените, останали след тях. Песента, която вече е достъпна във всички дигитални платформи, се разпространява от Warner Music чрез Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на компанията за България.
Колаборацията между двамата артисти започва спонтанно. Светлин Къслев се свързва с Лъчо, за да го покани в студиото и да му представи първоначалната идея за парчето. Когато Лъчо пристига, музикалната основа и припевът вече са готови. Само няколко часа по-късно песента е напълно завършена – естествено, без излишни усложнения и без търсене на голямо вдъхновение.
„Романтичната представа е, че всеки проект се случва на базата на дълбоко вдъхновение, но има и други – песни, които са плод на самия процес. Тази е от вторите“, споделя Лъчо. Той допълва, че към момента не е предвидено официално видео: „Няма видео. Искам всеки слушател сам да проектира в съзнанието си своя версия на клип към ‘Безцветни очи’.“
Темата на песента се върти около онези тихи разминавания между хората – ситуации, в които двама души се срещат в различни етапи от живота си, а връзката, макар и обещаваща, просто не се случва. Не остава нищо фатално, но в ума се запечатва едно неизбежно „Ами ако…“.
„Понякога не помним цвета на нечии очи, но винаги помним начина, по който ни е накарал да се чувстваме“ – именно тази емоция стои в основата на „Безцветни очи“, песен, която носи едновременно тъга, носталгия и топлина.
Новият сингъл на Лъчо и Светлин Къслев е покана към слушателя да се върне към собствените си спомени, да ги преразгледа и, може би, да намери в тях отговори на въпросите, които никога не са били изречени.