Това лято сцената на фестивала „Опера на площада“ стана свидетел на впечатляващо творческо сътрудничество между Весела Делчева и Орлин Павлов, които заедно участваха в мюзикъла „Клетниците“. Химията помежду им, изградена в процеса на работа по една от най-емблематичните продукции в жанра, се оказва решаваща за раждането на следващия им съвместен проект – песента „Роман под дъжда“.
Малко след финала на спектаклите, Делчева представя на Павлов композицията и му предлага да я изпълнят като дует. „Роман под дъжда“ впечатлява Орлин още при първото слушане – не само със своята драматургична емоционалност, но и с фината си музикална тъкан. Така без колебание двамата решават да превърнат песента в съвместен проект и да потърсят подходящата визуална интерпретация. Изборът им пада върху режисьора Васил Стефанов, с когото бързо обсъждат концепцията за видеореализацията.
В основата на изящната композиция стои авторът на музиката и текста – Биляна Чокоева-Ангелова. Тя успява да създаде произведение, което едновременно стъпва върху класическата драматична традиция на мюзикъла и дава пространство на артистите да разгърнат своя индивидуален почерк.
Интерпретацията на Весела Делчева и Орлин Павлов е именно това, което превръща „Роман под дъжда“ в нещо повече от поредния дует на българската сцена. Павлов, познат със своята топлота, харизма и емоционална дълбочина, внася характерния си тембров колорит, който веднага установява интимен контакт със слушателя. Редом до него блести Делчева – изпълнител с впечатляваща гласова многостранност и ярка мюзикълна естетика. Нейната експресивност превръща всеки стих в миниатюрна драматична сцена, напомняща за бродуейски подход към вокалния разказ.
С този сингъл двамата артисти, заедно със звездния екип зад проекта, демонстрират, че българската музикална сцена е не само динамична и модерна, но и способна да ражда произведения с финес, стил и драматургична плътност. „Роман под дъжда“ показва, че родната поп и музикъл култура могат успешно да се преплитат в съдържателни и емоционално богати музикални форми.
Видеоклипът към песента е поверен на творческия екип на режисьора Васил Стефанов и Стефка Николова, като оператор е Владимир Михайлов, а гимбъл оператор – Любомир Христов. Снимките се провеждат на престижната сцена на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ – пространство, което естествено допълва духа на композицията и подчертава нейната театрална атмосфера.
„Роман под дъжда“ е проект, който не просто обединява двама талантливи изпълнители, а създава ново художествено пространство – място, където музиката среща театъра, а емоцията се превръща в история.