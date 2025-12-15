Едва 10-годишен, но с ум, който респектира и вдъхновява – математикът Константин Червенков се превърна в големия победител в деветия сезон на „България търси талант“. Ученикът от Гоце Делчев спечели сърцата на зрителите и първото място в шоуто след оспорван финал, в който надделя в зрителския SMS вот над Кристина Костова и танцова школа Creators – участниците, оформили челната тройка на сезона.
Шампионът по ментална аритметика впечатли не само журито, но и цялата публика с изключителна концентрация, хладнокръвие и интелектуална зрялост, рядко срещана дори при възрастни. В рамките на секунди Константин успя да пресметне 30 четирицифрени числа, появяващи се на екрана за едва 0,7 секунди. Истинската кулминация на изпълнението му обаче настъпи, когато той демонстрира способността си да решава сложни математически задачи, докато рецитира едновременно стихотворението „Аз съм българче“ – символичен жест, който обедини силата на ума с националната идентичност. Финалният акорд в програмата му беше решаването на две задачи паралелно – отново с безпогрешна точност.
Второто място в надпреварата заслужено зае друг изключителен талант – Кристина Костова. Младата участничка показа феноменални умения, като едновременно подреждаше стандартни и нестандартни Рубик кубчета, решаваше логически задачи и жонглираше. Нейното изпълнение завърши с емоционално и силно послание за силата на човешката воля и интелект, което трогна публиката и превърна сцената в пространство за вдъхновение и размисъл.
Общо 12 участници излязоха на сцената на „България търси талант“ във финалната вечер, за да се борят за голямата награда и признанието на зрителите. Началото постави рецитаторът Чавдар Илиев с „Линее нашто поколенье“ от Иван Вазов – изпълнение, което върна публиката към непреходната сила на възрожденското слово. Фолклорната формация „Жарава“ впечатли с автентично звучене, силно сценично присъствие и въздействащи „космически“ гласове, а момчетата от формация „Юнаци“ от Стралджа се завърнаха на сцената с енергичен и мъжки танц, носещ духа на българската традиция.
Актрисата Арина Шило представи въздействаща пантомима, посветена на темата за границите – физически и духовни, а танцьорите от школа „Естрела“ отдадоха почит на България чрез съвременна хореография, умело вплела фолклорни елементи и модерно сценично мислене.
Деветият сезон на „България търси талант“ завърши с ясен знак – талантът няма възраст, а когато знанието, културата и вдъхновението се срещнат на една сцена, резултатът е не просто шоу, а истински празник на човешките възможности.