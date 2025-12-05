Една от най-разпознаваемите и устойчиво успешни електронни формации в България – DEEP ZONE Project, продължава уверено да разширява музикалния си почерк. Групата, известна със своята способност да експериментира и да следва тенденциите, представи новия си сингъл „Върни ме“, който вече се нарежда сред любимите композиции на членовете Дидо, Дани и Ева.
Интересното при песента е, че нейната история започва още през 2011 г. Тогава се ражда първоначалната ѝ версия, която години по-късно се преработва изцяло и получава нов живот. Днешният ѝ облик смело съчетава трап елементи, живи китари, фолклорен женски хор и характерните вокали на Ева Мария, която затвърждава позицията си като един от отличителните гласове на проекта.
Музиката е създадена от самите DEEP ZONE Project, а текстът е дело на Мариета Ангелова – позната на феновете като автор на хита им „Българка“. Новият сингъл продължава линията на модерното звучене, вплитано с български мотиви, която носи на групата широка популярност у нас и в чужбина.
„Върни ме“ излезе и с впечатляващ видеоклип, режисиран от Ангел Юруков и екипа на Armageddon Films. Главната роля в лентата е поверена на Ева Мария, която не само изпълнява вокалите, но и визуално пресъздава емоционалното ядро на песента.
Членовете на DEEP ZONE Project споделят, че новият сингъл бележи важен етап в творческото им развитие и всъщност представлява първа стъпка към нов студиен албум, чиято премиера е планирана за 2026 г. Ако „Върни ме“ е ориентир за музикалната посока на предстоящия проект, феновете могат да очакват смело звучене, модерни решения и запазената енергия на една от най-доказаните български електронни групи.