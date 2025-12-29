На 21 декември, в деня на своя рожден ден, Дамян Попов представи новата си песен „Слушай сърце“ – подарък към неговите почитатели, но и към самия него. Още в първите часове след премиерата песента предизвика силен интерес и получи своята радио премиера минути след официалното ѝ представяне.
Макар рядко да пише текстовете на песните си, този път вдъхновението идва естествено и спонтанно. Дамян сяда пред пианото, свири няколко акорда, отваря своя бележник и думите се подреждат. Текстът е личен, а музиката и аранжиментът са създадени в сътрудничество с Ана Пешева.
Вдъхновението идва от лични емоции и спомени, намерили място в редове като „Помня всеки допир, всеки звук…“, които звучат като откровен разговор със самия себе си. „Слушай сърце“ поставя фокус върху онези моменти, които всички познаваме: сблъсъка между логиката и чувствата, когато умът казва „потрай още малко“, а сърцето настоява да бъде чуто.
Видеоклипът е заснет в черно-бяла визия – съзнателен избор, който оставя пространство зрителят сам да „оцвети“ емоцията със своите усещания и преживявания и подчертава вътрешния контраст между разума и сърцето, заложен в самата песен.
Рожденият ден на Дамян преминава „по ноти“ и се превръща в един от най-вълнуващите, които е имал досега. Той събира около себе си най-близките си приятели и колеги. Сред гостите са Дивна, Миа, Анелия, Драго Драганов, Светла Иванова, негови състуденти от Консерваторията, както и още много познати и скъпи за него хора. Празникът е изпълнен със смях, разговори, силни емоции и мигове, в които разумът и сърцето говорят на един език. Именно в такива моменти Дамян осъзнава, че най-голямото богатство, което човек може да има, са приятелите до себе си. Тези усещания ще останат с него дълго след края на вечерта и дават начало на светлото и позитивно настроение за настоящите празнични дни.