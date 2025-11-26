Продажбата на билетите за песенния конкурс „Евровизия 2026“, който ще се проведе във Виена, официално стартира на 13 януари – само ден след тегленето на жребия, определящ разпределението на участниците в двата полуфинала. Организаторите от ORF съобщават, че общо 90 000 билета ще бъдат пуснати в продажба за деветте концертни събития в рамките на конкурса.
Зрителите ще имат възможност да резервират места за полуфиналите, насрочени за 12 и 14 май, както и за големия финал на 16 май. За всяка от датите са предвидени и по две предварителни шоута, които ще се проведат като генерални репетиции, но традиционно привличат значителен интерес сред феновете.
Почитателите на „Евровизия“ разполагат с време до 18 декември, за да се регистрират онлайн и по този начин да си осигурят право да кандидатстват за билети на следващ етап. Цените варират от около 15 до 360 евро, като най-скъпите пропуски осигуряват достъп до престижната зона пред сцената по време на финалната вечер.
Австрия получи домакинството на конкурса през 2026 г., след като контратенорът JJ донесе победата на страната в тазгодишното издание, проведено в швейцарския град Базел. След тригодишно отсъствие България се завръща на сцената на „Евровизия“ и ще бъде част от юбилейното 70-о издание на конкурса във Виена – завръщане, което българските фенове очакват с особен ентусиазъм.
С нарастващия интерес към събитието и предстоящия старт на продажбите, „Евровизия 2026“ обещава да бъде едно от най-вълнуващите издания на конкурса през последните години.