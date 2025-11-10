С новия си сингъл „Отначало“ певицата РИА ни кани да се потопим в онзи сюрреалистичен момент между съня и реалността – пространството, в което очакването и споменът се преплитат в усещането, че всичко вече е било, а все пак започва отново. Песента е доза чиста емоция, която без страх прекрачва границите на жанровете, създавайки своя собствена територия в съвременната музика.
„Отначало“ смело обединява елементи от поп, рок, рап, хардкор и любовна лирика, за да изгради звукова супернова – експлозивна, мистична и неподражаема. Този интерстилистичен подход се превръща в почерк на РИА – артист, който не се страхува да експериментира и да говори на езика на емоцията, а не на конвенцията.
Новият проект бележи и едно естествено развитие в кариерата ѝ – РИА вече има своя банда. Групата носи името „Final Four“ и е съставена от близки приятели и съмишленици в търсенето на нови музикални хоризонти. На китара е Виктор Колев, познат от видеото към предишния сингъл „Intact“. Адриян Ибовски застава зад барабаните, а Филип Стоянов – с бас и екстремни вокали, които придават на „Отначало“ дълбочина и сурова енергия.
Всички членове на „Final Four“ участват и във видеоклипа към песента. Визуалната концепция е поверена на звездния творчески тандем Васил Стефанов и Стефка Николова, които успяват да уловят духа на композицията – вълнуваща среща между реалността и съня, заснета сред природата в околностите на София.
„Отначало“ е не просто нов сингъл – това е ново начало за РИА, за нейното звучене и за начина, по който българската независима сцена може да звучи, когато в нея се влее искреност, енергия и смелост да бъдеш различен.
