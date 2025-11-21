Неочаквана среща, която се превръща в музикално откровение – така може да се опише първото съвместно влизане в студио на Михаела Маринова и Тино. Това се случва в началото на октомври, по време на тазгодишното издание на творческия лагер Sofia Songwriting Camp 2025, където десетки артисти от различни държави обменят идеи, опит и вдъхновение.
Михаела и Тино не са сред предварително планираните колаборации, но именно случайността се оказва най-добрият редактор на техния нов музикален разказ. Сесията започва не с музика, а с честен разговор – кой какво може да предложи на другия. От този прост, почти интимен въпрос се ражда творческият импулс, който променя сцената, на която стъпват.
В студиото деликатната чувствителност на Тино се преплита с кристалния вокален почерк на Михаела по начин, който изненадва и двамата. Михаела разкрива по-меко, уязвимо звучене, а Тино – необичайна вокална мощ, която рядко демонстрира. Шведският продуцент Emil Hovmark успява да улови и извае тази крехка симбиоза в една песен, която по думите на екипа „се пише сама“.
Така се ражда „Ако можех“ – една от най-нежните български песни, създадени на лагерa. Докато оформят текста, двамата изпълнители се просълзяват. Емоцията ги zастига едновременно и необратимо – момент, който превръща случайното партньорство в приятелство, белязано от общо преживяване, което не се повтаря често в музиката.
Същата емоционална дълбочина откриваме и в официалния видеоклип. Младата режисьорка Рая Руменова изгражда визуален свят, в който любовта е тишина, пространство и съзерцание. Образите са като придихания между думите – точно онези места, където чувствата се раждат, преди да бъдат изречени. Руменова успява да създаде визуален език, който не просто допълва песента, а разказва собствена поетична история.
„Ако можех“ не е просто колаборация – тя е доказателство, че когато артистичните светове се срещнат честно, без предварителни очаквания, музиката намира най-чистата си форма. Песента носи тишината, от която любовта понякога има нужда, за да бъде чута. Такава, каквато е – истинска, крехка и незабравима.