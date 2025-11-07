На сцената за концерта „ПАРАКЛИС – Акустично“ група Молец излязоха в разширен състав от цели 18 музиканти, сред които блестяха РОБИ, Ернесто Валенсуела, вокалното трио „Фида“, както и струнният квартет „Quarto“. В този впечатляващ формат групата представи новия си репертоар и поднесе на публиката емблематични изпълнения на своите хитове „7 дни“, „Еуфория“ и „Вятъра“ — песни, които вече се превърнаха в съвременни класики на българската поп сцена.
„ПАРАКЛИС е един по-интровертен албум. Параклисът е място, в което влизаш, за да споделиш неща, които не би могъл да изречеш пред хората, и излизаш променен. Това се случи и с мен, докато пишехме този албум,“ сподели Юли Славчев, един от създателите на проекта. Неговите думи сякаш отразяват дълбочината и личния характер на музиката, която Молец представиха пред своите фенове — акустична, изповедна и същевременно величествена в звученето си.
С неподправено вълнение Крис Макаров си припомни пътя на групата:
„Преди почти четири години обявихме първия си концерт в най-малкия клуб в София. Поради огромния интерес пуснахме и втора дата. Днес имаме две поредни разпродадени дати в Зала 1 на НДК. Не мога да Ви опиша как се чувстваме.“
Този успех бележи нов връх в развитието на Молец — група, която за няколко години успя да се превърне в едно от най-ярките явления в съвременната българска музика. Завръщането им на сцената идва след триумфална година, ознаменувана с рекордни постижения. На Годишните музикални награди на БГ Радио 2025, Молец спечели две от най-престижните отличия — „БГ песен на годината“ за „Вятъра“ и наградата за „БГ дует/трио/вокална група“.
Тези признания са не само доказателство за таланта и отдадеността на групата, но и потвърждение на дълбоката връзка, която Молец изграждат със своята публика. С „ПАРАКЛИС“ те не просто представиха нов албум — те поканиха феновете си в своеобразно музикално светилище, в което звукът и емоцията се преплитат в едно споделено преживяване.