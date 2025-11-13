Този ноември една от най-ярките млади звезди на българската музикална сцена – Михаела Маринова, прави нова и впечатляваща крачка в своята артистична кариера. Певицата влиза в света на мюзикъла, поемайки главната роля на Сали Боулс в легендарната продукция „Кабаре“ на Националния музикален театър „Стефан Македонски“.
За Михаела това не е просто професионално предизвикателство, а сбъдната мечта. Завършила специалност „Музикално-сценична режисура“ в Националната музикална академия, тя от години търси пътя към сцената на музикалния театър.
„Да играя в мюзикъл е зов на душата ми от много време. Тайничко съм чакала да дойде този момент и съм вярвала, че моята роля ще ме намери. Ето я – Сали Боулс. Кабаре. Играя героиня, която усещам близка. Приличаме си – тя е емоционална, свободолюбива, борбена, влюбена в живота, като в детска игра“, споделя Михаела.
Изпълнителката не крие благодарността си към екипа на Националния музикален театър за доверието и поканата да бъде техен гост. Особено вълнение за нея е и работата с режисьора Валентин Ганев, когото описва като „деликатен и умен творец“, от когото черпи ценни уроци в актьорското майсторство.
Постановката „Кабаре“ е сред най-емблематичните заглавия в историята на музикалния театър. Създадена през 60-те години по мотиви от пиесата „Сбогом, Берлин“ на Кристофър Ишърууд, тя съчетава музика, драма и социално послание, превръщайки се в класика, която вълнува поколения зрители по целия свят.
Българската публика ще има възможност да види Михаела Маринова в ролята на Сали Боулс на 28, 29 и 30 ноември на сцената на Националния музикален театър „Стефан Македонски“. Очакванията са огромни, а интересът – повече от оправдан.
С този дебют Михаела Маринова доказва, че не се страхува да излиза от зоната на комфорт и да търси нови творчески хоризонти – стъпка, която я утвърждава не само като поп изпълнител, но и като многостранен артист с театрална душа.