Попзвездата Кристина Агилера представи новата си песен „My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)“ от предстоящия празничен филм Christina Aguilera: Christmas in Paris.
Както беше обявено по-рано, филмът ще има ексклузивна премиера в над 700 кина в Съединените щати на 14 и 21 декември, като събитието е в чест на 25-годишнината от класическия албум на Агилера My Kind of Christmas.
Режисиран от Сам Ренч, известен с филмовата адаптация на Taylor Swift The Eras Tour, продукцията е заснета пред 250 гости на терасата на парижки музей с Айфеловата кула като впечатляващ фон. Допълнителни кадри са реализирани в легендарното парижко кабаре Crazy Horse, което добавя още елегантност и празнично очарование към филма.
Празничният проект обещава да съчетае емблематичния глас на Агилера с магията на Париж, създавайки уникално визуално и музикално изживяване за феновете по целия свят.