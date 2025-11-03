Популярният изпълнител и продуцент Криско изненада почитателите си с премиерата на най-новия си сингъл, озаглавен „Доброто старо време“. Проектът, който излезе в началото на ноември, съчетава емоционален текст, лични послания и носталгия по годините, когато животът изглеждаше по-прост и истински.
„Това е песен, която съм направил от мен за мен – без да ме вълнува дали ще я харесат хората, ще я въртят ли по радиата или колко милиона гледания ще има“, споделя Криско по повод премиерата. Според него „Доброто старо време“ е поглед назад към истинското приятелство, към безгрижните години и онези мигове, когато се чувстваме по-свободни и необременени.
Видеоклипът към песента следва същата емоционална линия. В него изпълнителят показва най-хубавите моменти от живота си през 2025 г. – кадри от мащабните му концерти в Арена София, както и специални сцени с най-близките му хора.
Музиката и текстът на „Доброто старо време“ са дело на самия Криско, а аранжиментът е поверен на Деян Асенов. Зад режисурата на видеото стои Supers4upen, оператор е Виктор Добрев, а редактор – Огнян Костовски.
С този проект Криско отново доказва, че умее да балансира между личното и професионалното, като превръща личните си спомени в универсално послание за всички, които копнеят по „доброто старо време“.