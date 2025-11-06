Последният музикален проект на обичания дует Дони и Момчил идва по необичаен начин – „скрит“ в книга, която съчетава звук, слово и образ. Изданието носи поетичното заглавие „Крилата на принца, или момчето, което изгуби своята стая“ и е публикувано от издателство „Изток–Запад“.
По думите на издателите, това е „история за порастване“ и „музика за преоткриване“ – една чудновата приказка, разказана с думи от Добрин Векилов – Дони, с илюстрации от Таня Доскова, и с любими песни на Дони и Момчил, достъпни чрез QR-кодове, вградени в самата книга.
„Това е книга и музикален албум в едно. Една мъдра и чудновата приказка за порастването, разказана в съпровод на симфоничен оркестър и незабравимите хитове на Дони и Момчил. На границата между съня и реалността един малък фантазьор търси своята изгубена стая. По пътя си среща необикновени същества, истории и мелодии, които му помагат да разбере, че музиката живее в сърцето ни – че тя расте и се променя с нас, а накрая ни връща обратно към себе си“, споделят от издателството.
Книгата предлага не само литературно, но и мултимедийно преживяване, в което думите и мелодиите се преплитат в общо послание – за търсенето на себе си, за израстването и за неостаряващата сила на изкуството.
Дони – артист с безкрайни измерения
Добрин Векилов – Дони е роден на 7 май 1967 г. в София. Учил е пеене при маестро Стефан Анастасов, а по-късно специализира при Христина Ангелакова. Кариерата му започва като басист и вокалист в групите „Атлас“ и „Медикус“. Истинският пробив идва през 1993 г., когато заедно с Момчил Колев създава дуета „Дони и Момчил“ – формация, която оставя дълбока следа в българската попмузика на 90-те години.
Дони и Момчил стават първите български изпълнители, излъчени по MTV, с хита „Ближи си сладоледа“. Песента „Уморени крила“ достига топ 10 на нидерландския „Билборд“, а през 1997 г. престижното британско списание Q нарежда дуета редом с легенди като U2 и Oasis.
В следващите десетилетия Дони продължава да се доказва като мултижанров артист – музикален продуцент, композитор и актьор. Работи по редица телевизионни формати като Music Idol, „Като две капки вода“ и The X Factor Bulgaria. Като щатен композитор в Театър „Българска армия“, той създава музика за над 55 спектакъла, включително четири мюзикъла, последният от които е поставен в Софийската опера и балет.
На сцената Дони е познат и от емблематичния спектакъл „Секс, наркотици и рокендрол“, който се играе от 1992 г. без прекъсване – с един и същ актьорски състав.
Гласът, който пътува по света
Творческият път на Дони и Момчил не познава граници. Артистът е реализирал концерти на пет континента – от Европа и Северна Америка до Азия, Африка и Океания. Публиката в страни като Русия, Франция, Израел, Япония, Австралия, Бразилия и Индия познава неговата музика и сценично присъствие.
Книга, която звучи
„Крилата на принца“ не е просто нов проект – това е синтез на всички творчески лица на Дони. Тя е приказка, албум и изповед едновременно, в която думи, образи и мелодии се преплитат в едно общо изкуство.
Така Дони и Момчил не просто се завръщат – те припомнят, че музиката не живее в миналото, а в сърцето. И че понякога, за да открием своята изгубена стая, е достатъчно да отворим книга и да позволим на песента от нея да ни поведе.