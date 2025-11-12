Младият талант Давид Миланов, познат на широката публика като финалист от 11-ия сезон на музикалното риалити „Гласът на България“, прави своята първа крачка на професионалната сцена с дебютния си сингъл „Цялата вселена“. Песента е продуцирана от поп и соул кралицата Мария Илиева, която бе и негов треньор в популярното телевизионно шоу.
Макар да започва да се занимава с музика едва преди няколко години, Давид Миланов успява бързо да спечели симпатиите на публиката със своята искреност, характерен тембър и емоционални изпълнения. Достигането му до второто място в „Гласът на България“ се превръща в решаващ момент за младия артист – именно тогава той среща своя бъдещ ментор и продуцент Мария Илиева.
Още по време на финала Илиева публично обещава да подкрепи Давид в първия му авторски проект – обещание, което вече е изпълнено. Само няколко месеца след края на шоуто Миланов има честта да открие концерта на Мария Илиева в Зала 1 на НДК, където пее пред няколко хиляди зрители – преживяване, което самият изпълнител определя като „вдъхновяващо и незабравимо“.
Новата му песен „Цялата вселена“ се ражда още по време на участието му в предаването. Миланов е автор както на музиката, така и на текста, а в работата по аранжимента се включва един от водещите млади продуценти на българската сцена – Денис Попстоев, познат с множеството си хитови колаборации.
„Много силно вярвам в Давид Миланов,“ споделя Мария Илиева. „Обожавам таланта му и чистата му душа. Той притежава рядката комбинация от харизма, трудолюбие и артистична дълбочина – качества, които го правят не просто обещаващ млад изпълнител, а бъдеща звезда.“
С „Цялата вселена“ Давид Миланов поставя своето първо голямо начало в българската поп музика – едновременно искрено, модерно и вдъхновено. Песента обещава да бъде не просто дебют, а първа страница в една нова музикална история.