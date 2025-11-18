В свят, движен от войни на глада за власт, 16-годишният Антон Котас създава „Кафене Виена“ като музикален апел за спасение на човечеството. Третият му сингъл затвърждава творческата му колаборация с Ангел Дюлгеров – китарист, продуцент и хитмейкър в екипите на артисти като Лили Иванова и Любо Киров. „Кафене Виена“ обаче е първият проект, в който Антон е автор на текста и музиката. Видеото към баладата със силен социален заряд е режисирано от Серж Железко и събира в черно-бяла ретроспекция част от най-трагичните събития, прекроили историята на света.
„Идеята за „Кафене Виена“ започна да зрее от ден първи от познанството ни с Ангел Дюлгеров в „Гласът на България“, но доби завършен вид близо две години по-късно, докато пътувах за границата между Южна и Северна Корея.“, споделя Антон. „Тази песен е метафора за свят, който се разпада – не само физически, но и духовно. Това е предупреждение, че хаосът и духовната празнота около нас са знаци за криза на самото човечество.“
„Кафене Виена“ бе представена за пръв път на живо по време на първия самостоятелен концерт на Антон Котас преди броени дни в столичния клуб Joy Station. С винтидж звука си Back To Music Rehab се превърна в своеобразна машина на времето, която Антон навигира заедно с групата си „Перфектното число“. С изключителен звук и добра енерия те пренесоха феновете към 50-те години на миналия век с класики на титани като Елвис и Чък Бери, и ги върнаха в наши дни със сърцати кавъри на Ед Шийрън и Ейми Уайнхаус.
Балансирсйки успешно между ангажиментите си в училище и на сцената, Антон Котас е на финалната права от работата по дебютния си мини албум, който ще стане пазарен факт до края на годината. Освен нови музикални истории с блус и рок душа, проектът ще включва експлозивния трак „Дяволски добра“, който му донесе награда за дебют на БНР Топ 20.