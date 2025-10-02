След близо седем месеца интензивна подготовка, група „Молец“ представи най-новия си сингъл, озаглавен „Вече знам“. Проектът носи особената тежест и колорит на две големи фигури в българската музикална сцена – световно признатия майстор на кавала Теодосий Спасов и виртуозния барабанист и перкусионист Стоян Янкулов – Стунджи.
Колаборацията бележи важен момент в развитието на групата, която за пореден път търси нови хоризонти и пресича граници между стилове и поколения. Видеоклипът към песента е режисиран от Крис Захариев, а зад камерата застава Пламен Каменов. Двамата творци вече са доказали силното си взаимодействие с „Молец“, а резултатът и този път обещава впечатляваща и въздействаща визия, създадена с внимание към детайла и артистичен размах.
Излизането на „Вече знам“ идва в ключов момент – само няколко седмици преди двата големи акустични концерта на „Молец“ в Зала 1 на НДК, насрочени за 4 и 5 ноември 2025 г. Именно тогава формацията ще представи на живо най-новия си албум „Параклис“. За първи и последен път публиката ще има възможност да чуе специални акустични аранжименти, подготвени с участието на над 10 музиканти, вокалното трио „Фида“ и струнен квартет.
Очакванията са спектаклите да предложат изцяло ново и незабравимо музикално изживяване, в което се преплитат модерната енергия на „Молец“ и дълбокият корен на българската музикална традиция, представена от имената на Спасов и Стунджи.
