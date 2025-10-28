След фурора на песента „Повече“, избрана за Песен на годината 2023, очакванията към следващия съвместен проект на Миро и ALMA бяха огромни. Двамата артисти не закъсняха с отговора – вторият им дует, озаглавен „ТАМ“, вече е факт и обещава да се превърне в нов хит. Парчето носи характерното нежно поп звучене, с което и предишната им колаборация завладя публиката, и показва, че творческият тандем между тях се развива с още по-голяма сила и зрялост.
„ТАМ“ е създадена по време на престижния Sofia Songwriting Camp, където се събират водещи български и международни автори. Музиката е дело на Миро, Юли от група „Молец“, Денис Попстоев и шведската авторка Kristin Langsrud. Текстът пък е написан от Миро и Дара Екимова – съчетание, което придава на песента едновременно дълбочина и емоционалност.
„В началото направих солова версия на песента, но тя сякаш плачеше за ALMA и меланхолията в гласа й, която толкова харесвам. Сега всичко си е на мястото“, споделя Миро за съвместната работа.
ALMA от своя страна допълва:
„Чиста привилегия е за мен за втори път да съм до Миро в толкова силна и емоционална българска песен.“
Особено внимание заслужава и видеото към „ТАМ“, което надхвърля представите за обикновен музикален клип. Под режисурата и сценария на Крис Захариев, и с оператор Борис Калайджиев, видеото представлява истински късометражен музикален филм, заснет изцяло на лента – рядка практика в съвременната музикална индустрия.
„Още от първото слушане песента ме вдъхнови и ме заведе в историята, която виждаме на екрана“, споделя Крис Захариев.
Заснемането на филма изисква множество репетиции и прецизност, тъй като снимките на лента не допускат грешки. В главната роля влиза най-добрият млад брейкър Николай Кафелов, а образа на неговия брат пресъздава актьорът Цветан Апостолов. Резултатът е визуално впечатляващ проект, който добавя нов пласт към посланието на песента.
„ТАМ“ ще прозвучи и на финала на националното турне на Миро на 26 ноември, когато артистът ще изнесе грандиозно 360-градусово шоу в „Арена София“ – най-голямата концертна зала в страната. Очаква се именно това изпълнение да се превърне в кулминацията на вечерта и да затвърди мястото на песента сред най-забележителните български хитове на годината.
С „ТАМ“ Миро и ALMA отново доказват, че когато талант, емоция и професионализъм се срещнат, резултатът е музика, която остава – не само в ефира, но и в сърцата на слушателите.