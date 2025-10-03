Поп звездата Михаела Филева представи най-новия си сингъл „Коя е тя?“ – проект, който съчетава музика, кино и щипка ирония към света на клюките. Песента идва с впечатляващо видео, заснето като късометражен филм – динамично, забавно и с ярък визуален стил.
В центъра на сюжетната линия зрителите се срещат със „сладурът на квартала“ и три момичета, решени на всевъзможни приключения, за да разкрият коя е жената, пленила сърцето на „най-желания ерген“. В тази роля влиза писателят и телевизионен водещ Георги Блажев. Видеото е режисирано от Павлин Табашки, а операторската работа е дело на Виктор Добрев. Специални появи правят и комедиантите Николаос Цитиридис и Михаил Стоянов, които придават допълнителен хумор и чар на историята.
„Коя е тя?“ е част от албума „96“, но звучи в нов аранжимент, създаден от Ангел Проданов – Ачо и Веселин Ценов – Algoriddim. Автор на текста е самата Михаела Филева, а в композицията се включват още Веселин Ценов, Искрен Тончев – Iskrata, както и шведските музикантки Michaela Stridbeck и Rebecka Digervall.
„За мен „Коя е тя?“ е песен за радостта от живота, за умението да обичаш и да живееш с лекота, без да се вкопчваш в това, което говорят другите за теб. Надявам се всеки, който я чуе и види видеото, да се усмихва повече, да клюкарства по-малко и да обича смело“, споделя Михаела.
Сингълът излиза само дни преди голямото ѝ предстоящо събитие – втория самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 22 октомври. На сцената до нея ще застанат над 60 музиканти от симфоничен оркестър под диригентството на Максим Ешкенази. Вечерта ще бъде озарена и от специални гости: Мими Николова, Владимир Ампов – Графа, Дара Екимова и Venzy.
С новата си песен Михаела Филева още веднъж затвърждава умението си да превръща личните си послания в музикални истории, които докосват и забавляват едновременно.
Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.