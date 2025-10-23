Лос Анджелис, САЩ – Световноизвестната певица и композитор Марая Кери беше избрана за Личност на годината 2026 от организацията MusiCares, която подкрепя музиканти в нужда, осигурявайки финансова, персонална и медицинска помощ. Петкратната носителка на наградата „Грами“ ще бъде отличена за своята дългогодишна благотворителна дейност и ангажираност към недостатъчно обезпечени общности.
Кери е известна не само с впечатляващия си глас и рекордите си в музикалните класации, но и с активната си хуманитарна дейност. През годините тя е предоставяла подкрепа на пострадалите от урагана „Катрина“ и пандемията от COVID-19, както и е съосновател на лагера „Марая“ (Camp Mariah) – инициатива, насочена към подпомагане на младежи в неравностойно положение чрез насърчаване на здравеопазването, образованието и социалната сигурност.
Официалната церемония по връчването на отличието ще се състои на 30 януари 2026 г. в Конгресния център на Лос Анджелис по време на 35-ия гала концерт на MusiCares. Събитието ще предшества с два дни церемонията по връчване на наградите „Грами“ за 2025 г., която ще се проведе в съседната „Крипто Арена“.
Новината за признанието идва едва месец след премиерата на първия студиен албум на Марая Кери от седем години насам – Here for It All. „Когато имам нужда да се изразя, това определено е чрез писането на песни“, сподели звездата в интервю за Асошиейтед прес през септември.
„Влиянието на Марая Кери се простира далеч отвъд нейния забележителен артистизъм“, заяви изпълнителният директор на MusiCares Тереза Уолтърс в официално изявление. „Нейната работа въплъщава ценностите, които са в основата на нашата организация – изграждане на общност от грижа, подкрепа и взаимопомощ за музикалните професионалисти и техните общности.“
MusiCares ежегодно отличава личности и групи с изключителен принос към музикалната индустрия и обществото. Миналата година титлата Личност на годината беше присъдена на легендарната група Grateful Dead за тяхната дългогодишна благотворителна дейност и уникална способност да обединяват хората чрез музиката си. Година по-рано същият приз получи Джон Бон Джоуви.
С отличието си за 2026 г. Марая Кери се нарежда сред най-влиятелните имена в музикалната история – артист, чиято кариера и хуманитарна отдаденост продължават да вдъхновяват поколения по целия свят.