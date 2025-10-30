Младият варненски талант Максим Ялнъзов, познат вече с артистичния си псевдоним Max1m, прави смела крачка в музикалната си кариера с издаването на първия си сингъл на английски език – „Ego Game“. Песента съчетава модерно звучене и енергия, характерна за съвременната младежка сцена, но в същото време запазва връзката с българската култура чрез вплетени родни елементи в текста.
„Това е своеобразен мост към следващите ми песни на английски“, споделя 17-годишният изпълнител, който сам е автор на текста и музиката. По думите му „Ego Game“ е символична история за вътрешната борба на човека със самия себе си и с изкушенията на външния свят. „Финалът е отворен – всеки слушател решава как завършва играта на егото“, казва Max1m.
Аранжиментът на песента е създаден в съавторство с Ангел Проданов – Ачо, а видеоклипът носи силен визуален заряд, заснет от оператора Павел Симеонов. Режисьор и сценарист на лентата е бащата на изпълнителя – Димитър Ялнъзов, с когото Максим често работи по артистични проекти.
Роден и израснал във Варна, Max1m се занимава с музика и изкуство вече повече от едно десетилетие. Талантът му е признат не само у нас, но и в чужбина – той е носител на над сто награди от вокални конкурси в България, Румъния, Молдова, Казахстан, Беларус, Унгария, Малта и Германия. През 2019 г. представлява страната ни на престижния фестивал „Славянски базар“.
Максим пее, свири на пиано и китара, а интересите му включват и танцово изкуство, както и актьорско майсторство. Участвал е като солист в мюзикъли на Държавната опера – Варна, а гласът му звучи и в редица анимационни продукции.
Първите му авторски песни – „Все по-далеч“ (2023), „Човекът за теб“ и „Без тебе няма любов“, поставят началото на пътя му като млад композитор и текстописец. С „Ego Game“ Max1m уверено демонстрира израстване и нова творческа посока, насочена към международната сцена, без да губи своята българска идентичност.