В навечерието на Вси Светии или още казано Halloween (31 октомври) ФЛОРАЛИН представя най-новия си сингъл Eternal Love „Вечна любов“ – дръзка алтернатив/поп-рок история за любовта, която не свършва с последния дъх. В песента оживяват митове и сенки – за вампири, върколаци и съществата на нощта, които намират живот след живота. Eternal Love („Вечна любов“) надниква отвъд видимото за сетивата и превръща тъмното в сцена на едно необратимо чувство.
Тракът е създаден в колаборация с немския продуцент Moritz Bintig и излиза със съдействието на Warner Chappell Production Music в Германия – сериозно признание за българска независима изпълнителка и автор на собствената си музика. Саундът смело съчетава енергията на алтернатив рока с модерни поп чувствителности и напомня мощния катарзис на Florence + The Machine и първичния заряд от ранните години на Paramore и Evanesence, без да губи уникалния почерк на FLÒRALYN.
Личен контекст и посвещение
Силната тема на песента придобива още по-личен смисъл: Eternal Love („Вечна любов“) е посветена на бащата на ФЛОРАЛИН – Веселин Георгиев, барабанист на ботевградската група „Силует“ от 90-те, който си отиде наскоро. В паметта за неговия ритъм и сцена, ФЛОРАЛИН намира сили да превърне тъгата в светлина и да разкаже за любовта, която остава – отвъд времето, отвъд мрака.
Думи от ФЛОРАЛИН:
„Тази песен е писмо към татко и към всички, които са изгубили свой човек. В нея има нощ, митове и сенки – но и обещание, че любовта не умира. Всяко туптене на барабан е неговият ритъм в моето сърце. Eternal Love („Вечна любов“) е моят начин да кажа: продължаваме – заедно.“ – FLÒRALYN (ФЛОРАЛИН)
Eternal Love („Вечна любов“) поставя първата важна част от пъзела към предстоящия мини албум на ФЛОРАЛИН, който ще излезе през Март 2026. Песента отваря врата към по-мащабен свят – концептуален, кинематографичен и емоционално безкомпромисен, в който светлината и мракът съвместно разказват една и съща история от различни ъгли.
Продукцията на Moritz Bintig придава на парчето характерен европейски размах – широки китари, плътни барабани и вокал, който води като химн. Аранжиментът гради напрежение до последния припев, когато „вечната“ тема се разгъва в катарзисен финал.
Сингълът е достъпен във всички дигитални платформи. Eternal Love („Вечна любов“) е покана да заглушим шума, да послушаме пулса на нощта и да си припомним, че някои обети не се прекъсват – нито от време, нито от пространство.
Кратка биография на ФЛОРАЛИН
FLÒRALYN (Цветелина Георгиева) е българска певица, арфистка и музикален продуцент, базирана в Лондон. Завършва НМУ „Л. Пипков“ (София) и Popular Music във Falmouth University (Великобритания). През 2021 г. участва в „Гласът на България“ (отбор на Иван Лечев). Музиката ѝ звучи по BBC Introducing във Великобритания и е подкрепяна от водещи български радиа като Fresh!, FM+ и N-JOY. Има ЕР „When Light Falls Asleep“ (2017) и поредица сингли, включително „Wasted“ (2024), както и колаборации/работа с Ryan Leslie, Аstropilot, Alex Turr, Joshua Grimmett (Goodboys) и Ben Stancombe. През 2022 г. свири на приема за Platinum Jubilee и подгрява публиката преди изпълнението на Ed Sheeran пред Бъкингамския дворец.