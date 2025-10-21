След като връзката между инфлуенсърите Дани Петканов и Глория Петкова вече не е тайна за никого, двамата продължават да вълнуват почитателите си с нови откровения за личния си живот. Лудият репортер, както е по-познат Петканов от телевизионния екран, сподели пред „България днес“, че е готов да направи следващата голяма крачка в отношенията им.
„С Глория мислим за сватба. Не ми пречи, че сме заедно отскоро. Очаквам подходящия момент“, призна откровено Дани.
Любовната история между двамата се развива с изненадваща скорост – според близки до двойката те са заживели заедно буквално от първия ден на връзката си. Химията помежду им е очевидна и в социалните мрежи, където често споделят общи снимки и кадри от пътуванията си.
Глория Петкова, по-известна на публиката като DJ Glow, не крие, че се чувства изключително щастлива до своя нов любим.
„Той ме носи на ръце, обсипва ме с подаръци. Чувствам се много специална“, споделя тя с усмивка.
Въпреки романтичните признания, Глория подхожда с доза реализъм към темата за сватба.
„Идеята е прекрасна, но нека наистина да оставим реализацията ѝ за близкото бъдеще. Двамата сме млади и трябва да проверим здравината на връзката си – за никъде не бързаме. Освен това и двамата имаме деца, за които полагаме грижи. И от тях също зависи кога ще бъде сватбата“, разкрива Glow.
Двамата инфлуенсъри неведнъж са показвали, че гледат на връзката си с уважение и зрялост, въпреки краткия период, откакто са заедно. Докато феновете им с нетърпение очакват следващата глава от любовната им история, Петканов и Петкова изглеждат решени да следват сърцата си — но и здравия разум.