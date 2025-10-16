Анджелина Джоли за първи път сподели конкретни подробности за бурната си раздяла с актьора Брад Пит, която продължава да намира отражение в съдебната зала години след края на връзката им. Макар разводът им да бе финализиран през декември 2024 г. след осемгодишна правна сага, споровете между двамата продължават – този път за собствеността върху френското имение „Шато Миравал“.
В нови съдебни документи, цитирани от изданието Daily Beast, Джоли описва тежките обстоятелства, довели до решението ѝ да се раздели с Пит. „Събитията, довели до необходимостта да се разделя с бившия си съпруг, бяха емоционално тежки за мен и за нашите деца“, посочва актрисата в показанията си.
Тя подаде молба за развод през 2016 г., само пет дни след инцидент по време на полет от Франция до Калифорния, когато, по думите ѝ, Пит е проявил физическо и словесно насилие спрямо нея и децата им, докато е бил в нетрезво състояние. Актьорът отрича обвиненията.
Джоли допълва, че след раздялата е оставила на Пит „пълен контрол и право на обитаване“ върху „Шато Миравал“ и семейния им дом в Лос Анджелис, без да изисква никакво обезщетение, с надеждата този жест да го успокои след „трудния и травматичен период“. „До ден днешен аз и децата никога не сме стъпвали отново в имота, заради връзката му с болезнените събития, довели до развода“, пише още тя.
Бившата двойка има шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен. Според медийни публикации, част от тях вече са се отказали от фамилията на баща си. Захара беше първата, последвана от Вивиен и Шайло.
В документите Джоли твърди, че веднага след раздялата е започнала да търси нов дом за семейството, като се стремяла да осигури близост между децата и баща им. „Исках да гарантирам, че Брад ще остане важна част от живота им, затова търсех имот близо до неговия дом“, обяснява актрисата.
Тя уточнява още, че голяма част от личните ѝ средства са били вложени в „Миравал“ и че никога не е искала издръжка или финансова подкрепа от Пит.
От страна на актьора няма официален коментар по повод последните изявления. Източник, близък до Пит, коментира пред медиите, че думите на Джоли представляват „опит да се отклони вниманието от същинския проблем“, без да уточнява повече подробности.
Сагата около Анджелина Джоли и Брад Пит, която започна като една от най-обсъжданите любовни истории в Холивуд, продължава да предизвиква интерес и години след края си – този път с въпроси не за романтика, а за истина, справедливост и спомени, останали зад затворените врати на „Шато Миравал“.