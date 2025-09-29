Българската музикална сцена посреща ново и вдъхновяващо произведение – песента „Всичко е до време“, зад която стои младата и талантлива изпълнителка Александра Панайотова. Проектът бележи важен етап в артистичния ѝ път и носи обещание за силно въздействие върху публиката.
„Толкова се вълнувам да ви представя тази песен! Да бъда част от процеса, музиката и текста е най-голямото предизвикателство, но и най-голямото удовлетворение за мен като артист,“ споделя Панайотова. По думите ѝ, творбата е създадена с много любов и лична отдаденост, а емоцията, вложена в нея, е нещо, което слушателите ще усетят още от първите акорди.
Зад песента стои екип от професионалисти, които създават завършено и въздействащо звучене. „Благодаря на невероятния екип, който стои зад нея и без който този проект нямаше да бъде същият,“ подчертава певицата.
„Всичко е до време“ не е просто поредна музикална премиера, а лична изповед и артистично преживяване, което показва нови страни от творческия свят на Александра Панайотова. С този проект тя застава още по-уверено сред младото поколение български артисти, които не се страхуват да експериментират и да говорят чрез музиката си.
