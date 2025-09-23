След историческите си победи на наградите BRIT Awards 2024, където постави рекорд с шест отличия в рамките на една вечер, британската звезда RAYE представя новата си музикална провокация – сингъла “Where’s My Husband”. Песента бележи следващата смела глава в кариерата на изпълнителката, която се утвърди като една от най-иновативните и безкомпромисни артистки на съвременната сцена.
“Where’s My Husband” е дръзка и многопластова композиция, в която RAYE преплита елементи от соул, джаз и денс, за да създаде модерно и театрално звучене. С характерния си вокален диапазон и неподправена емоционалност тя поставя въпроса за очакванията към жените – както от обществото, така и от самите тях. Ироничният, но в същото време болезнено искрен рефрен “Where’s My Husband” се превръща в символ на борбата между традицията и личната свобода.
Към песента излиза и официален видеоклип, режисиран от дългогодишния ѝ творчески партньор Ebeneza Blanche. В него RAYE влиза в серия от образи – от булчински рокли до сценични постановки – които чрез сатира и драматичност подлагат на критичен поглед клишето за „щастливия край“.
Самата изпълнителка определя творбата си като едновременно интимна и провокативна:
„Винаги съм искала да напиша песен, която да се усеща като театрално шоу, но същевременно да казва всичко онова, което жените често мислят, но рядко изричат на глас. ‘Where’s My Husband’ е саркастичен и честен вик за любов, свобода и избор“, споделя RAYE.
С този сингъл артистката още веднъж доказва, че не се страхува да руши стереотипи и да превръща личните теми в глобални послания – с музика, която е едновременно забавление, изкуство и социален коментар.
