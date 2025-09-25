През май тази година светът беше изненадан от новината, че Риана очаква третото си дете, когато певицата се появи на тазгодишната Met Gala с коремче на видно място. Днес феновете ѝ вече могат да се радват на нови подробности – звездата и рапърът A$AP Rocky посрещнаха първото си момиче.
Щастливата новина Риана сподели лично в своя Instagram профил, където публикува първите снимки на бебето и разкри пол, рождената дата и името му. „Роки Айриш Майърс, 13 септември 2025“ – това написала изпълнителката в описанието към кадрите, предизвиквайки буря от поздравления и вълнение сред последователите ѝ.
На първата снимка Риана гушка новороденото си дете, облечено в нежно розови дрешки, а на втората се вижда чифт малки розови боксови ръкавици – очевидна препратка към името Роки. Така семейството на звездната двойка вече е пълно – първият им син RZA се роди през 2022 г., а следващият, носещ името Райът, се появи на бял свят година по-късно.
С появата на Роки Айриш Майърс Риана и A$AP Rocky доказват, че продължават традицията да избират нестандартни и запомнящи се имена за децата си, а семейството им вече празнува новото попълнение с голяма радост.
