Стотици публикации и сторита през уикенда обявиха едно и също – нов концерт и албум от Папи Ханс. Но какво точно се случи?
В събота се проведе концертът на Папи в Античния театър в Пловдив, който се разпродаде месеци преди датата.
Истерията около събитието беше голяма, тъй като тази дата под надслов „Белия концерт“ беше последната от лятното му „Бяло турне“ – поредица концерти с дрескод – бяло (какъвто е и цвета на неговия последен албум – „Цветовете на Тъгата“).
Авторът на хитове като „117“, „Твой“, „Нищо не е вечно“ и други, е известен в музикалните среди като един от най-страстните изпълнители на сцена, а разпродадените му концерти го потвърждават. Но това, което се случи в най-старата сцена на Пловдив, изненада дори най-верните му фенове.
Два часа Папи се раздава в типичния негов стил – „един човек – една сцена“, когато изведнъж светлините се приглушиха и Папи направи пауза, която никой не очакваше.
Той каза, че има важна новина и помоли за вниманието на всички. Замръзнали, хората не знаеха какво да очакват, а артистът сподели на феновете си, че този концерт е специален за него, защото е последният концерт за албума му „Цветовете на Тъгата“. След него, Папи няма да се види с тях дълго време. Причината обаче далеч не е тъжна.
Артистът обяви, че считано от този момент, официално се продават билети за концерта му на 30 май 2026 в най-голямата зала в страната – Arena 8888 Sofia, а посетителите на концерта са сред първите, които могат да ги вземат, преди новината да стане публична.
Но това не беше всичко. Папи заяви, че освен, че фокусира вниманието си върху следващата голяма дата, той има и друга новина за съобщаване.А именно, че скоро излиза нов албум, който отваря нова страница в живота му.
В момента, в който Папи изрече тези думи, от гърба на сцената, където бяха спуснати бели плащове в темата на вечерта, изведнъж се спусна огромен червен плащ със златно слънце в средата, а Папи допълни, че ни представя предстоящия си албум на име „Слънцето“.
В този момент всички посетители осъзнаха, че печатите, сложени на ръцете им при влизане, са били всъщност със знака на албума – слънце.
Публиката избухна в аплодисменти, а ако изненадите не бяха достатъчни – той реши да изпълни и първата предстояща песен от албума си – „Невинна“.
„Подобно обявяване на албум досега не е имало“ коментират фенове. Но Папи Ханс е доказал, че е майстор на изненадите и знае как да създава вълнение.
Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.