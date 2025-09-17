ТоТо Н, половинката от популярното дуо СкандаУ, пусна чисто новото си солово парче „ЗВЯР ГАДНЯР“ и съпътстващото го официално видео. Изпълнителят започва работа върху песента преди около година, като текстът – по традиция дело на самия артист – разкрива едно по-дълбоко и лично лице на ТоТо Н: прецизен наблюдател и преводач на човешката душа.
С характерния си стил на писане и отличителни вокали, ТоТо Н утвърди името си като успешен солов артист, след като феновете на СкандаУ вече обявиха групата за „богове“. Всеки негов проект се превръща в безапелационен успех, а „ЗВЯР ГАДНЯР“ не прави изключение.
Видеото е заснето на едно от любимите места на изпълнителя – местността „Вратцата“ край Враца, между две внушителни скали, които вдъхновяват и името на града. За да се създаде специалната атмосфера, екипът използва лампички и каравани, а приятелите и близките на ТоТо Н са поканени да участват. Снимките прерастват в истинско градинско парти, на което всички присъстващи се забавляват с часове.
„Искам хората да се забавляват и да се радват на живота“, споделя ТоТо Н. „В песента разказвам за мъж, който е бил толкова променен от една жена, че се е превърнал в „ЗВЯР ГАДНЯР“. Той е съсипан и нищо не може да промени в живота си. Единственото, което му остава, е да се налива. Но не бъдете такива! Усмихвайте се и се радвайте на живота! Забавлявайте се с приятелите си, точно както в клипа на тази песен!“
С „ЗВЯР ГАДНЯР“ ТоТо Н продължава да доказва, че може да съчетава дълбоки емоции с енергични визуални решения, като вдъхновява феновете си да откриват радостта в малките моменти и да празнуват живота заедно.
