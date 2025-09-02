Есенният сезон започва ударно за Нина Николина, която поднася на публиката не един, а три мащабни проекта – нов сингъл, предстоящ албум и концертна премиера. На 1 септември певицата представи пилотния сингъл „Огледало“ – първата песен от албума „Global Pop“, който ще излезе официално през октомври.
Видеото към „Огледало“ е заснето сред величествените Белоградчишки скали, където артистичната визия на Нина Николина се вписва поразително в естествената красота на природния феномен. Зад камерата стои режисьорът и оператор Александър Моллов, който е и автор на монтажа.
През октомври феновете ще могат да открият 13-ия студиен албум на певицата във всички дигитални платформи. Освен „Огледало“, колекцията ще включва и втория сингъл „Страх от високо“, вече заснет във видео вариант.
Концерти в три града за премиерата на „Global Pop“
Официалното представяне на албума ще бъде отбелязано с концертно турне. Първите дати са:
1 октомври – Пловдив
2 октомври – Бургас
3 октомври – София
На сцената Нина Николина ще бъде заедно със своята формация, която обещава да превърне всяка от премиерите в музикално събитие със силен емоционален заряд.
„Global Pop“ съдържа пет нови композиции, родени от сътрудничеството на изпълнителката с тандема Магомед Алиев – Мага (музика) и Гергана Турийска (текст). Двамата са създатели на хита на десетилетието „Ти“ и отново обединяват усилия, за да създадат музика, в която съвременният поп звук се преплита с глобални музикални влияния и уникалната емоционалност на Нина Николина.
С новия си проект певицата доказва, че продължава да търси нови артистични територии, без да прави компромиси с качеството и оригиналността. „Global Pop“ обещава да бъде не само поредният албум в кариерата ѝ, а и важна стъпка към един по-международен и универсален музикален почерк.
Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.