Популярната изпълнителка Нели Рангелова отпразнува своя личен празник по изключителен начин – с премиерата на новия си сингъл „Vamos a bailar“. Песента ще бъде представена официално точно в 17:00 часа, същия час, в който е родена, като поклонниците на звездата ще могат да се насладят на видеото към нея още от първия момент.
„Vamos a bailar“ е енергична и заразителна песен, която обещава да завладее сърцата на феновете и да се превърне в истински хит. Музиката и аранжиментът са дело на HiDuty, а текстът е написан от Симона Загорова, което придава свежо звучене и модерна динамика на композицията.
Видеоклипът към песента е режисиран от Мартин Балтаджиев, а зад камерата е операторът Павел Симеонов. С комбинацията от професионален екип и артистична визия, видеото съчетава динамика, стил и настроение, което ще кара зрителите да се потопят в ритъма на песента и да се забавляват.
С премиерата на „Vamos a bailar“ Нели Рангелова подарява на своите почитатели не само музикално преживяване, но и истински празник, който отразява нейната харизма и артистичен заряд.
Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.