Водещата на прогнозата за времето по bTV и едно от най-популярните лица в българския телевизионен ефир – Натали Трифонова – стана майка. Радостната вест тя сподели лично чрез социалните си мрежи с краткото, но многозначително послание: „Светът вече е по-красив.“
Младата майка и партньорът ѝ – шампионът по мотоциклетизъм Мартин Чой – са избрали за своя син името Арън. Бебето е проплакало за първи път с тегло 3,050 кг и ръст 50 см. В публикацията си Трифонова изрази искрена благодарност към д-р Анна Богданова, проф. д-р Николай Младенов и целия екип на Acibadem City Clinic УМБАЛ „Токуда“ за професионалната и грижовна подкрепа.
Новината за предстоящото майчинство Натали Трифонова съобщи още през април. Това се случи на необичайно място – сцената на Пловдивската опера, непосредствено преди началото на мюзикъла „Продуцентите“. „За мен този мюзикъл е огромна емоция. Именно по време на репетициите разбрах най-щастливата новина – че ще ставам майка. С малкия мъж вече имахме своите две премиери – пяхме и танцувахме, но мисля, че е време за почивка“, сподели тогава телевизионната водеща.
С появата на малкия Арън, едно от най-обичаните лица на bTV преживява нов етап в личния си живот, а хиляди почитатели изпратиха своите поздрави и пожелания към младото семейство.
