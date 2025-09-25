Мелани Си, която стана световно известна като част от легендарните Spice Girls, продължава да впечатлява музикалната сцена и като соло изпълнителка. След осем издадени албума, тя сподели, че вече работи върху деветия си, който ще предложи по-съвременен електронен поп звук в сравнение с предишните ѝ проекти.
„Новият ми албум е готов и чака своя ред. При последните ми няколко албума постепенно се ориентирах към електронния поп. А с този исках още по-силно да поема в тази посока – с денс музиката и диджейските сетове, които правя. Просто исках да се забавлявам и да създам нещо, което обичам. Албумът е готов и съвсем скоро ще има новини“, разказва певицата пред вестник Sunday Mirror.
Мелани добавя, че процесът на създаване на новата музика ѝ дава възможност да изследва и нови творчески хоризонти: „Чувствам, че още се уча и се развивам – просто обожавам да пея, да излизам на сцена, а и да пускам музика като диджей. Исках да съчетая всичко това в този албум. Нямам търпение да изляза и да го изпълня на живо.“
Последният солов проект на Мелани Си беше едноименният албум Melanie C, издаден през 2020 г., който достигна до осмо място в официалната британска класация. Сега феновете ѝ с нетърпение очакват новите композиции и предстоящите изпълнения на живо, които обещават да бъдат още по-динамични и електронно заредени.
Мелани Си доказва, че времето не намалява нейния творчески устрем, а напротив – продължава да експериментира и да обогатява музикалния си почерк, съчетавайки класическото си певческо майсторство с модерните звуци на електронния поп.
