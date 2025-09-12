Роби представя най-новия си музикален проект – „Мале“, този път в дует с талантливата Mona. Двамата артисти преплитат различни музикални вселени, за да създадат песен, която звучи като изповед и носи послание за любов, прошка и надежда.

Новият сингъл идва след впечатляващия успех на „Налей“ – колаборацията на Роби с Tino, която само за едно лято надмина 3 милиона гледания в YouTube и цели осем седмици оглавяваше официалната airplay класация на България.

„Всичко започна с ‘Хайде да направим песен заедно!’ – няколко думи, които Роби ми каза преди около два месеца. И точно тези думи ми вдъхнаха усещането за надежда и за ново начало,“ споделя Mona.

За нея „Мале“ не е просто дует, а разговор между две души, които се осмеляват да бъдат откровени. Роби допълва, че песента е своеобразен диалог с вътрешното „аз“:

„Хареса ми идеята да създадем песен, в която говорим на себе си и си даваме светлина и мотивация. Тя може да се възприеме както като любов към себе си, така и към любимия човек. Важното е да не забравяме, че само ние можем да запалим и да пазим огъня на любовта.“

Клипът към „Мале“ е заснет от режисьора Христо Георгиев, а оператор е Венцислав Тодоров. Екипът снима цял ден – от първите слънчеви лъчи до залеза, като началото е белязано от топла питка, специално приготвена от бабата на Mona. Сет дизайнът е поверен на Девина Василева, Мартин Кирилов и Василена Чернаева, които допринасят за атмосферата на автентичност.

„Мале“ впечатлява със своята дълбочина и автентичност. В нея се усеща балканският дух, съчетан с модерното звучене на съвременния поп – контраст, който се превръща в сила и носи универсално послание.

Любопитно е, че макар това да е първият официален дует на Mona и Роби, двамата вече имат общи проекти зад гърба си. Те работиха заедно по песните „Жива“ и „Сила“ на Mona – колаборации, които затвърдиха връзката им и направиха новата среща очаквано събитие за феновете.

А още по-вълнуващо – и двамата изпълнители паралелно подготвят нови дуети, за които съвсем скоро ще стане ясно.

