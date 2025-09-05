Лепа Брена, една от най-емблематичните и обичани певици на Балканите, отново има повод за огромна радост. На 3 септември семейството ѝ се увеличи с още един член – снаха ѝ, популярната сръбска изпълнителка Александра Прийович, роди момиченце, което получи красивото име Ария.
Това е второто внуче за музикалната легенда. Още през март 2019 г. Александра и съпругът ѝ Филип Живойинович – доведеният син на Брена – я направиха за първи път баба, когато на бял свят се появи малкият Александър. Оттогава насам певицата често е споделяла, че ролята на баба е една от най-скъпите ѝ в живота, а връзката ѝ с първородното внуче е изпълнена с обич и гордост.
Сега, шест години по-късно, семейството отново празнува. Името на новородената Ария неслучайно предизвика интерес – то носи символика, свързана с музиката, хармонията и нежността. Подходящ избор за семейство, чийто живот е дълбоко преплетен с изкуството и светлината на шоубизнеса.
Новината за раждането на второто дете на Филип и Александра донесе радост не само на близките им, но и на хилядите почитатели. Двамата са сред най-обичаните звездни двойки в региона, а щастливото им семейство често служи за пример за сплотеност и взаимна подкрепа.
Въпреки активната си кариера, Лепа Брена не спира да изнася концерти и да радва феновете си в различни държави. Тя обаче никога не крие, че семейството е най-важният ѝ приоритет. В свои интервюта звездата подчертава, че ролята на майка и баба носи безценна радост и придава истински смисъл на успеха ѝ.
С появата на малката Ария, обичаната певица отново доказва, че може да съчетава голямата сцена със семейното щастие – едно прекрасно послание за баланс, любов и отдаденост.
