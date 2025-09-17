На 17 септември единственото радио в България, посветено на джаз, соул, блус, фънк и латино музика – Jazz FM, отбелязва своя 24-и рожден ден. Със специална програма, премиери и музикални проекти от цялата страна, радиото празнува силата на джаза да променя живота – да одухотворява, да вдъхновява и да отваря нови хоризонти.

Джазът ни свързва – в ефира и на живо
През годините Jazz FM се утвърди като културен двигател, който събира ярки артисти и млади таланти в специални проекти, създава нови възможности за сътрудничество и дарява публиката с незабравими преживявания. Радиото присъства активно на сцените в страната – от София до Шумен, от Велинград до Шабла.

В празничния ден, предаването „Джаз ден“ ще разкаже как джазът достига до все по-широка аудитория чрез инициативите на Jazz FM. Сред акцентите:

• Участието на Бигбенда на НМА в празничния концерт на Столична община за Деня на София, с изяви на Хилда Казасян, Васил Петров, Орлин Павлов и Михаела Филева.

• Музика от фестивала „Джаз Велинград“, където Jazz FM и Бигбендът на НМА представиха проект със златни български песни от 50-те и 60-те години.

• Спомени от летни събития с участието на Орлин Павлов – „Остров на музиката“ и Фестивала на хвърчилата в Шабла.

• Интервюта с проф. Христо Йоцов и д-р Доротея Люцканова за обучението на младите таланти и тяхното израстване чрез джаза.

• Разговор с китариста Ангел Демирев за образователните работилници, водени от Jazz FM в Шумен и Велинград.

Вълнуващи премиери и музикални срещи
В предаването „Следобедни импровизации“ ще се състои първото официално сътрудничество между двама от най-ярките български джаз вокалисти – Павел Терзийски и Петър Терзиев. В интервю с Таня Иванова те споделят за импровизацията, музикалния си път и силата на човешкия глас. Специално за слушателите на Jazz FM те изпълняват джаз стандарта My Foolish Heart и бразилската класика P’ra Machucar Meu Coracao.

Друга изненада е ексклузивното представяне на записи от предстоящия албум Songbook на легендарния пианист Кени Барън, който излиза на 14 ноември. В него 82-годишният музикант сбъдва мечтата си – да превърне свои оригинални композиции в песни, с текстове от Джанис Джарет и вокали от Сесил Маклорин Салвант, Кърт Елинг, Катрин Ръсел и др.

Специална програма през цялата седмица

• В „За албумите от техните създатели“ Емил Тасев ще представи дебютния си албум Tesseract.

• В Singin’ & Swingin’ Мирослава Кацарова ще ни поведе на музикално пътешествие с албум на Стейси Кент.

• В All-Time Jazz Masters Емил Войников с музикална селекция, представяща джаза като празник.

• В четвъртък – „Джаз емоции“ с изпълнения от концерти, организирани или подкрепени от Jazz FM.

• В петък – празнично издание на Jazztronica с Младен Димитров.

Jazz FM – 24 години музика, която променя живота.

С всяка нота, с всяка история, с всяка среща – Jazz FM продължава да вдъхновява, да свързва и да проправя път напред. Благодарим ви, че сте част от това пътешествие!

