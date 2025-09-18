Мадрид, 18 септември 2025 г. – Управителният съвет на испанската държавна телевизия RTVE гласува страната да се оттегли от песенния конкурс „Евровизия“ през 2026 г., ако Израел бъде допуснат до участие, предаде Ройтерс. Испания се присъединява към Нидерландия, Словения, Исландия и Ирландия, които вече са предприели подобни стъпки, като става първата от т.нар. „Голяма петорка“ – заедно с Великобритания, Германия, Италия и Франция – която обмисля подобно решение. Тези държави имат автоматично право на участие във финалния кръг на конкурса.
Мярката, предложена от президента на RTVE Хосе Пабло Лопес, получи подкрепата на 10 от 15-членния управителен съвет, срещу 4 гласа „против“ и 1 „въздържал се“, съобщава телевизията в официално изявление.
„Евровизия“ се утвърждава като политически неутрална платформа, но тази година конкурсът се оказа обект на остри критики във връзка с военния конфликт в Газа, отбелязва Ройтерс. Няколко страни призоваха Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) – организацията, която координира и продуцира ежегодния конкурс – да изключи Израел от участие. В настоящото издание представителката на Израел, Ювал Рафаел, се класира на второ място.
Решението на RTVE подчертава нарастващото напрежение около политически чувствителни въпроси в рамките на музикалната надпревара, която традиционно се разглежда като празник на културното разнообразие и международното сътрудничество.
