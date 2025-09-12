Британската суперзвезда Ед Шийрън издаде днес осмия си студиен албум, озаглавен Play. Проектът излиза две години след предишната му работа Autumn Variations (2023) и бележи нов етап в творческата му кариера.
Албумът включва 13 песни, сред които вече познатите на публиката „Sapphire“, „Azizam“, „A Little More“ и „Old Phone“. Клипът към сингъла „Camera“ бе публикуван заедно с премиерата на албума и е вдъхновен от съпругата му Чери, като в него участва актрисата Фийби Дайнвър. В музикално отношение Play съчетава влияния от поп, рок, соул, хип-хоп, денс и фолк, като Шийрън експериментира и с мотиви от индийската и персийската традиция.
Изпълнителят, който е сред най-стриймваните артисти в света и заема шесто място в глобалната класация на Spotify, ще представи албума си със световно турне. Обиколката, наречена Loop Tour, започва през декември в Европа и ще продължи в Океания.
„Чувствам се сякаш съм единственият човек, който се мести в Съединените щати“, пошегува се Шийрън в интервю за подкаста The 2 Johnnies. В социалните мрежи той призна, че временно ще живее в Сан Диего, за да избегне постоянното пътуване между Лондон и Калифорния.
Със своя характерен стил и неизменен стремеж към иновации, Ед Шийрън продължава да утвърждава мястото си сред най-успешните артисти на десетилетието.
Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.