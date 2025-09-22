Едно от най-дългоочакваните събития на българската рок сцена вече е факт – група D2 се събира в пълния си оригинален състав. Димитър Кърнев, Дичо Христов, Александър Обретенов, Васил Вутев и Радостин Василев обявиха, че отново застават заедно на сцената, за да дадат ново начало на историята си.
След като през 2024 г. отбелязаха своя 25-годишен юбилей, музикантите заявиха, че завръщането им не е просто жест към носталгията, а съвсем реална и амбициозна стъпка към нови творчески хоризонти. Те представят чисто нов сингъл със заглавие „Преди да кажеш не“, създаден по музика и аранжимент на D2, с текст на Гергана Турийска.
„Това е момент, който и ние, и феновете чакахме отдавна. Завръщаме се не просто с носталгия, а с нова музика и с желанието да продължим оттам, където общата ни история беше оставена“, коментират музикантите. „Времето най-накрая дойде – идваме със същия хъс и плам, и с готов нов албум!“, допълват те.
Харизмата и уникалната химия между петорката, която изгради D2 като едно от най-ярките и влиятелни имена в българския рок, обещават да върнат публиката в златните години на групата, но с ново звучене и модерна енергия.
Завръщането на оригиналния състав надхвърля рамките на музикално събитие – то е своеобразен празник за всички, които вярват, че истинските истории никога не приключват. Феновете вече тръпнат в очакване не само на предстоящите концерти, но и на дълго подготвяния нов албум, който, по думите на музикантите, ще съчетава класическия дух на D2 с нови послания и свежо звучене.
Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.