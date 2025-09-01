Американската поп икона Ариана Гранде подготвя завръщане на голямата сцена с ново световно турне, което ще стартира през юни 2026 г. Събитието носи името Eternal Sunshine – заглавието на седмия ѝ студиен албум, издаден през март 2024 г.
Новината бе потвърдена лично от певицата в Инстаграм, където тя публикува датите на концертите с краткото, но обещаващо послание: „До следващата година“.
Eternal Sunshine ще отведе 32-годишната носителка на „Грами“ в редица големи градове в Северна Америка – сред тях Лос Анджелис, Ню Йорк, Бостън, Чикаго и Монреал. Кулминацията на обиколката ще бъде пет поредни концерта в легендарната O2 Arena в Лондон през август.
Заедно с оригиналния албум, Гранде представи и делукс версия с пет нови песни – Hampstead, Twilight Zone, Warm, Dandelion и Past Life. Изданието бе придружено и от късометражния филм Brighter Days Ahead, който задълбочи концепцията на албума.
Новината за турнето идва в навечерието на премиерата на филма „Злосторница: Част втора“ (Wicked: For Good), очакван в кината през ноември 2025 г. Гранде изпълнява ролята на добрата вещица Глинда – ключова роля, която утвърждава позициите ѝ и в света на киното.
Кариерата на Ариана започва в телевизията – в сериала Victorious по Nickelodeon. Пробивът ѝ в музиката идва през 2013 г. с дебютния албум Yours Truly, а през годините тя превръща песни като Problem, 7 Rings и Thank U, Next в глобални хитове.
Феновете в Северна Америка ще могат да закупят билети за концертите от 10 септември 2025 г., когато стартира официалната продажба.