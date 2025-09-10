Популярната инфлуенсърка Антоанет Пепе и половинката ѝ Иво Карамански отпразнуваха своята любов с незабравима сватбена церемония сред зелените пейзажи на Балкана. Двамата вече сключиха граждански брак през октомври миналата година в тесен семеен кръг, но този път решиха да споделят щастието си с десетки близки и приятели.
Сватбата съчета емоция, традиция и романтика. Кадри и видеа от празничния ден се появиха в социалните мрежи, най-вече благодарение на техния близък приятел Дани Петканов, който щедро споделяше моменти от събитието.
Един от най-вълнуващите мигове настъпи, когато младоженецът пое към олтара, воден под ръка от майка си Нели Сано. Очите на Иво се насълзиха, когато видя своята избраница да пристъпва в дантелена сватбена рокля, придружена от баща си. До нея вървяха и децата ѝ – едната ѝ дъщеря и синът ѝ държаха роклята, което добави още повече нежност и символика на момента.
Под звуците на народна музика и бурни аплодисменти на гостите, двамата преминаха по пътеката към олтара, излъчвайки щастие и обич. Атмосферата на празника беше едновременно модерна и традиционна, а пейзажите на Балкана придадоха на церемонията още по-романтичен характер.
Така Антоанет и Иво не просто препотвърдиха своя обет, но и създадоха спомени, които със сигурност ще останат завинаги в сърцата им и в тези на най-близките им хора.
Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.