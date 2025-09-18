След повече от четиринадесет години отсъствие от сцената, една от най-обичаните български групи от началото на 2000-те – Антибиотика, официално се завръща. Групата, известна с хитовете „Какво е времето вътре в мен“ и „Няма как“, отново обещава да покори сърцата на своите фенове с ново музикално предложение.
Ани, Силвия и Савина – гласовете, които оставиха трайна следа в българската поп сцена, връщат магията на златните години на родната музика, като я представят в модерен съвременен прочит. Новият сингъл на групата носи заглавието „На любов прилича“ и съчетава характерните тембри и емоционалното присъствие на певиците с модерна продукция и актуално поп звучене.
Музиката на песента е дело на Момчил Колев и Калоян Колев, текстът е на Силвия Симеонова, а аранжиментът е създаден от Ангел Проданов – ACHO и DJ Pancho. Премиерата на сингъла се съчетава с официално видео, което вече е налично в YouTube канала на Антибиотика, предоставяйки на публиката визуално и музикално преживяване едновременно.
Завръщането на Антибиотика не е просто музикално събитие – то е носталгично пътуване към онези времена, когато българската поп сцена бележеше своя разцвет, но и уверено надграждане, показващо, че истинската музика не остарява.
