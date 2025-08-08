След поредица от мощни летни концерти и с изцяло обновен състав на бандата си, Тома се завръща ударно с новия сингъл „Аз съм“ – парче, което носи заряда на неподправения рокендрол и емоцията на личното откровение.
Вдъхновени от дълбокото разочарование от предателството, фалшивите приятелства и лицемерието, Тома и китаристът Румен Гайдев – Гаро, създават заедно както музиката, така и текста на песента. „Аз съм“ е бунт в ноти – послание към всеки, който се е изгубил по пътя към себе си, но е готов да плати цената, за да се намери отново.
Музикално парчето впечатлява с мощни китарни рифове и вокално присъствие, напомнящо най-добрите изпълнения на Стивън Тайлър. В записите се включват и утвърдените музиканти Мирослав Иванов (китара) и Александър Обретенов (бас). За програминга се грижи Иван Шопов, а финалният звук – миксът и мастърингът – са поверени на Георги Станев – Гого.
„Аз съм“ идва в ключов момент от творческия път на Тома – точно преди излизането на дългоочаквания му албум, който ще ознаменува нова ера в кариерата му. Очаква се тавата да бъде факт до края на годината, а феновете вече броят дните.
С този сингъл Тома не просто представя нова музика – той отправя предизвикателство: да се погледнеш в огледалото и да заявиш без страх – „Аз съм“.
