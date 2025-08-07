Михаела Маринова отново успя да впечатли един от най-обичаните световни изпълнители – Теди Суимс, с емоционалния си кавър на песента му Some Things I’ll Never Know. Изпълнението ѝ, заредено с дълбоко чувство и безупречна вокална техника, не остана незабелязано – британската суперзвезда лично сподели видеото в социалните си мрежи, като даде ясно да се разбере, че гласът и талантът на Михаела го докосват по специален начин.
Това не е първият случай, в който Теди Суимс откликва на интерпретация на негова песен от българската певица. По-рано тази година той беше силно впечатлен и от нейния кавър на хита му Lose Control. Тогава не само сподели изпълнението ѝ, но и ѝ изпрати лично съобщение с думите: „You’re an angel!“ – признание, което развълнува Михаела и нейните почитатели.
„Теди Суимс е един от любимите ми артисти. Признанието му не е просто жест – това е вдъхновение, което ще помня завинаги“, споделя Михаела с благодарност и вълнение.
Тези емоционални моменти не само потвърждават нейния безспорен талант, но и я поставят в международния фокус, като артист, способен да докосне сърцата на световни звезди. Михаела Маринова отдавна не е просто обещаващ млад изпълнител – тя е доказан артист със собствен глас и стил, който продължава да покорява сцени и сърца – както у нас, така и далеч извън границите на България.
